韩首架月球探测器“DANURI”发射倒计时两天

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韩国国际广播电台报道：韩国第一架月球探测器“DANURI”将于韩国时间5日上午在美国佛罗里达州太空军基地发射。“DANURI”将搭载于美国民用运载火箭送往太空。由于对运载火箭进行检查，发射日期被推迟。“DANURI”装载于抗震特殊集装箱内运至美国，运抵佛罗里达州太空军基地发射场后，进行了为期一个月的检查。韩国航空宇宙研究院探月事业团团长金大宽（音）表示，对“DANURI”的环境试验和震动检查均已结束，发射前还需要对运输过程中是否出现问题进行检查。目前，“DANURI”状态一切正常，关键在于将“DANURI”送往太空的Space X公司的运载火箭“猎鹰9号”（Falcon 9）。“DANURI”原定韩国时间3日发射，但Space X公司推迟了发射日期，称需对运载火箭进行进一步检查。该公司将发射日期推迟至5日，目前准备工作一切顺利。“DANURI”已组装在“猎鹰9号”顶端的整流罩（fairing module）内，3日将与运载火箭连接。科学技术信息通信部新太空政策组长尹美兰表示，月球探测器“DANURI”已组装在整流罩内，目前正进行整流罩和运载火箭间的连接。“DANURI”和“猎鹰9号”完成组装后，将在发射前一天运往发射台并竖起。尹美兰表示，虽然推迟两天进行发射，不过“DANURI”的所有准备工作顺利结束，正准备发射升空。按照计划，将于12月抵达月球。“DANURI”将于韩国时间5日上午8时08分（当地时间4日晚7时08分）发射升空。