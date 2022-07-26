韩年轻一代掀起网球热

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韩国国际广播电台报道：在生活体育项目中，最近网球的人气非同寻常，尤其是2030年轻一代非常热爱打网球。虽然不知这一现象是一时的流行，还是会令网球成为新的人气体育项目，总之最近的网球热非常值得关注。这里是室内网球练习场，网球兴趣组的成员们正挥汗努力地打着网球。他们中大部分是年轻女性，一身打扮就像是专业运动员。在室内打网球，不用担心雨雪等天气的影响，也不用担心紫外线对人体的伤害，因此室内网球练习场最近深受欢迎。网球教练赵炳国（音）表示，身穿漂亮的网球服，拍照后还可以将照片上传到社交网站照片墙（Instagram）上，因此最近打网球的人越来越多了。已经到了深夜，但夏日的夜晚并未能阻挡人们对网球的热情。网球初学者聚在一起，享受晚11点到凌晨1点完全属于他们的时间。网球兴趣组成员金有赞（音）表示，我们想即使晚上不睡觉也要打网球，所以我们的兴趣组有个特别的名字叫“不睡觉也要打网球”。2030年轻一代沉浸在网球的乐趣中，相关体育用品也人气火爆。今年第一季度，网球用品的销售额增长了210%，相关用品的信用卡使用率也较2019年激增440%。虽然这对于喜欢拍照和分享视频的MZ世代来说可能是一时的现象，但也是拥有150年历史的网球运动魅力的体现。