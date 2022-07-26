韩在越南举行旅游宣传活动

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韩国国际广播电台报道：韩国在越南当地举行旅游宣传活动，以搞活因新冠疫情而深受打击的旅游项目。此次活动融合了K-POP偶像组合的表演和时尚美容秀，申请参与活动的人数达到可容纳人员的逾九倍，显示出韩流在当地的超强热度。动人心弦的K-POP响彻胡志明市中心的表演场，越南观众高声欢呼并随着歌曲一同演唱，他们挥舞着荧光棒陷入K-POP的魅力之中。一位越南观众说，越南的新冠疫情有所好转，此次表演将有助于把韩国文化和K-POP介绍到越南。观众对韩流的热情还从歌曲扩散到了韩国时尚。从韩国传统韩服到首尔的街头时尚，韩国的时尚魅力深深吸引了胡志明市民。首尔市长吴世勋出席了时装秀，介绍了首尔的景点，并介绍了将于下周举行的首尔旅游庆典活动。吴世勋说，在首尔市区将举行可以享受K-POP和各种韩流文化的庆典活动，首尔已为此做好准备，并准备好举办电动汽车大赛。1000余名越南观众参加了此次以美容、时尚和K-POP为主题举行的首尔旅游宣传活动。韩裔越南国民歌手夏丽媛（音）担当活动主持。活动开始前，申请入场人数达9000余人，展现出韩流在当地掀起的热潮。可以体验韩国舞蹈和美容项目的宣传馆也深受欢迎。首尔观光财团代表吉起然（音）表示，首尔是融合了古宫和充满活力的都市生活的城市，我们将继续向游客介绍首尔是一个值得旅游和体验的城市。