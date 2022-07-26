韩中日外长4日聚首金边 韩对美中均衡外交受关注

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韩国国际广播电台报道：韩国、中国、日本外长4日出席在柬埔寨金边举行的东盟系列外长会。美中目前激烈对峙，韩国将如何在两国之间展开外交引发关注。韩国-东盟外长会、东盟+3外长会4日上午在金边索卡酒店举行。东盟+3会议虽然是与东盟国家进行交流的活动，但也是韩中日三国外长时隔三年首次聚首在正式会议上，因此意义重大。预计中国在会议上将提出东亚共同体合作对维护地区稳定的重要性，并就最近美国众议院议长佩洛西访台事宜强调地区外国家是地区不稳定的主要原因。本月2日，中国外交部发言人华春莹表示，中国希望此次会议“确保东亚继续成为和平发展的高地，并为动荡不安的国际局势注入正能量”。中国有可能在会议上婉转要求韩国就台湾海峡稳定发出积极信号，但韩国极有可能重申地区稳定与和平至关重要的原则性立场。韩国外交部长官朴振前一天启程前往金边时表示，此次会议将讨论多项议题，将听取有关国家的意见、说明韩国的立场。另据消息，政府正推进朴振同日本外务大臣林芳正当天单独举行会谈，目前两国正进行最后协调。两国外长7月刚刚在东京会晤，此次会谈旨在延续韩日关系改善的氛围。外界关注日本将如何回应韩国政府为解决两国关系存在的问题而作出的努力。另外，朴振在当晚举行的欢迎晚宴上极有可能与北韩驻东盟代表部大使兼驻印度尼西亚大使安光日照面。朴振表示，虽然并无单独会晤的机会，但在会议期间有机会照面。不过考虑到当前的南北关系，双方不太可能进行深入交流。