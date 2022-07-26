日向韩被强征劳工受害者支付99日元 两国关系改善前景蒙阴影

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韩国国际广播电台报道：尽管最近韩国和日本为修复两国关系采取了一系列行动，但已到高龄的韩国被强征劳工受害者再次蒙受日本方面的羞辱。据KBS的采访结果，被强征劳工受害者为证明遭强征事实退出了当时加入的福利年金并申请退出补贴，但日本方面仅支付了不到1000韩元（约为人民币5元）。1944年，年仅14岁的郑申英（音）被强制带到日本名古屋飞机制造厂，被迫从事了18个月的劳役。在韩国光复75年后，郑申英为得到三菱的道歉和赔偿提起了诉讼。郑申英必须证明自己遭到强征，因此申请查询当时加入日本福利年金的记录和退出补贴，而补贴直到一年半之后才到账。从郑申英账户的交易记录来看，到账时间为7月6日，汇款方为管理日本公共年金的厚生劳动省下属日本年金机构，金额仅为931韩元。按照当时的汇率计算，日本方面仅汇款99日元。这一金额按照77年前的计算方式得出，完全没有考虑数十年来的通胀率。郑申英的代理人小出裕表示，当时对方称，由于还需扣除海外汇款手续费，因此实际到账有可能是0元。日本厚生劳动省分别于2009年和2015年向被强征劳工受害者的日本代理人支付了99日元和199日元的福利年金退出补贴，引起了公愤。郑申英表示，他们（日方）自己表现好，才能得到原谅，就这样怎么可能原谅。这一事件发生仅十余天后，韩国外交部长官朴振为摸索被强征劳工问题的解决方案访问日本。