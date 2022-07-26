韩首个月球探测器将于5日发射

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韩国国际广播电台报道：韩国首个月球探测器“DANURI”号将于5日发射。“DANURI”号将搭乘美国SpaceX的“猎鹰9号”火箭发射，目前正接受最终检查。“DANURI”号将于韩国时间5日上午8时08分升空。“DANURI”号将在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地搭乘SpaceX的“猎鹰9号”火箭发射升空，发射时间为美国东部时间4日晚7时08分、韩国时间5日上午8时08分。“DANURI”号7月7日运抵美国，此后在SpaceX的搭载体组装设备中接受检查。预计发射当天气象条件为佳，目前“DANURI”号及所有发射有关系统均状态正常。“DANURI”号原定韩国时间3日上午发射，但由于发动机传感器部分发现异常，发射时间被推迟两天。“猎鹰9号”将在发射40分钟后、在距离地球表面1656公里处与“DANURI”号分离。“DANURI”号预计将在发射一个小时后与地面进行首次通信。韩国科学技术信息通信部表示，5日下午1时-2时将可判断“DANURI”号是否成功进入目标轨道。若飞行顺利，“DANURI”号将于今年12月31日进入位于月球上空100公里的轨道。“DANURI”号搭载有高分辨率摄像头等五种韩国研发的设备和美国国家航空航天局（NASA）研发的阴影摄像头，并将首次进行用于深空探索的太空网络测试。此外，“DANURI”号还将尝试播放防弹少年团的歌曲，并将之传送至地球。此外，“DANURI”号将运用所搭载的科学设备执行绘制月球表面偏光地图等多项任务。