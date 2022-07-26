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科学

韩首架月球探测器“DANURI”号成功进入地月转移轨道

Write: 2022-08-05 15:21:13Update: 2022-08-05 17:29:28

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国首架月球探测器“DANURI”号成功进入地月转移轨道。 
 
“DANURI”号韩国时间5日上午8时08分、美国东部时间4日下午7时08分在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地搭乘SpaceX公司的“猎鹰9号”火箭发射升空。发射40分钟后，“DANURI”号与“猎鹰9号”的二级火箭成功分离。在发射一个半小时后的上午9时40分许，“DANURI”号与地面站成功进行首次通信。
 
韩国航空宇宙研究院下午2时对SpaceX公司发来的发射体分离信息进行了分析，确认“DANURI”号已成功进入地月转移轨道。在对接收到的卫星信息进行分析后发现，“DANURI”号已展开太阳能帆板并已开始生产电力，包括计算机在内的搭载装置间也顺利进行通信，各装置的温度处于标准范围内，已确认“DANURI”号正常运行。
 
“DANURI”号并不按照弹道月球转移(BLT)轨迹径直飞向距离地球约38万公里的月球，而是首先朝向太阳一侧最远飞往156万公里处，然后再像蝴蝶一样以“∞”字形飞行并返回，预计将在今年年底进入绕月轨道。
 
此前，“DANURI”号装载在特殊集装箱内并搭乘飞机于7月7日运抵发射基地，在SpaceX公司搭载体组装设备中进行了状态检查。搭载“DANURI”号的“猎鹰9号”于韩国时间4日上午11时15分许被竖立在发射台上，随后进行推进剂供应系统的连接作业。
 
“DANURI”号今年年底进入目标轨道后，将在一年时间里在月球上空绕轨道旋转，并通过所搭载的六种科学设备观察月球。
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