韩外长：南北有必要展开无条件对话

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官朴振在柬埔寨金边向北韩驻东盟大使安光日表示，南北有必要展开无条件对话。外交部高层人士5日向记者介绍了朴振与安光日在东盟系列外长会期间的对话。东盟系列外长会在金边举行。朴振4日晚在欢迎晚宴上与安光日照面并互致问候。朴振表示，有必要展开无条件的南北对话，并期待能够为韩半岛的和平与稳定而实现无核化。安光日仅简短回答说，首先应创造条件。二人在当天的晚宴上两次互致问候，但并未进行深入对话。在第二天举行的东盟地区论坛上，二人向与会国说明了两国各自的立场并针锋相对。安光日在会后向KBS等媒体记者表示，未与朴振见面，也没有见面的想法。朴振在当天会议上强烈谴责北韩的挑衅，并介绍了本届政府在北韩进行无核化的前提下大力援助北韩经济发展的“大胆计划”。这是政府首次在北韩在场的情况下提及该计划。另外，会议上27个成员国还就台湾问题产生争论。政府高层人士表示，美国、日本和韩国认为通过武力改变现状是错误的、无法接受的，但是中国、俄罗斯认为台海局势的紧张是美国单方面行动所造成，应由美国负责。中日两国还就中国发射的导弹落入日本专属经济区展开了唇枪舌战。另外，朴振4日较为明确地要求日本取消对韩国的出口管制。政府始终表示，日本需要采取有诚意的措施以改善韩日关系，其中之一便是取消出口管制措施。2019年，韩国最高法院决定扣押、抛售强征劳工日企在韩国境内的资产；日本随后对韩国采取了关键原材料出口限制措施。