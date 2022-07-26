韩政府拟扩大外籍人力配额 解决造船等行业招人难问题

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韩国国际广播电台报道：为解决造船业、餐饮业、农业日渐严重的招人难问题，韩国政府决定为外籍人力的迅速入境提供支援、扩大外籍人力配额，并针对各产业特点推进量身定制式项目。韩国企划财政部8日在副总理兼企划财政部长官秋庆镐的主持下在政府首尔办公大楼召开紧急经济长官会议，公开了包括上述内容的“招人难问题解决的支援方向”。政府指出，以今年6月为准，就业率连续16个月上升、就业人数增多，造船业、餐饮业、农业等行业的招人难问题却进一步恶化。以今年6月为准，空缺岗位达到23.4万个，其中制造业、零售批发业、住宿餐饮业、运输仓库业、保健福利业5个行业占到了74.3%。政府认为，疫情导致外籍人力入境延迟，再加上疫情期间人力移动至外卖等行业，加剧了上述行业企业的招人难问题。为此，政府决定首先为外籍人力入境提供支援，将入境手续办理时间从84天缩短至39天。另外，包括根基产业在内的制造业外籍人才配额将从目前的1.0480万人扩大至1.6480万人。政府为稳定引进造船业专业人才，将改善特殊活动（E-7）签证制度，废除焊接、油漆工人等外籍人才配额规定。此外，通常在3、4季度分批发放的新增就业许可将提前在本月内发放。获得许可的6.3万余人中，5万人将在年内入境。由此，今年全年入境的外籍人力将达到8.4万余人。政府还决定根据地区、行业对招人难问题实施特别管理。造船业、根基产业企业密集地区的17家就业中心将设立快速就业支援工作组。