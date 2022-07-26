韩国教育部长官朴顺爱引咎辞职

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韩国国际广播电台报道：韩国社会副总理兼教育部长官朴顺爱8日举行紧急记者招待会，宣布引咎辞职。她表示，虽然自己想把所得到的教育优惠返还给国民，但是有很多不足之处。学制改编等所有争议的责任都在于自己，是她本人的过错，并表示辞去社会副总理和教育部长官职务。前长官朴顺爱上月29日在向总统进行工作报告时提交了“满5周岁小学入学”的学制改编方案。虽然该方案的宗旨是加强国家的教育责任，但是家长团体和教育界认为，学制改编方案并没有考虑婴幼儿的发育情况，也没有事先进行沟通，敦促朴长官取消上述方案。另外，朴顺爱长官表示将取消外国语高中的方案也遭到学生家长的强烈反对。教育界和政界表示，朴顺爱必须辞去教育部长官职务。继前教育部长官候选人金仁喆落马后，朴顺爱于5月27日被提名为教育部长官候选人。虽然朴顺爱有酒后驾驶和在大学任教期间涉嫌有蛮横行为，但在没有举行人事听证会的情况下于上月5日就任教育部长官。朴顺爱长官因道德性问题和政策失误等原因而在上任34天后便引咎辞职，她是尹锡悦政府第一个落马的长官。全国教职员劳动组合和韩国教员团体总联合会一致认为，政府必须重视上述事态，并敦促政府立即废除满5周岁小学入学学制改编案和取消外国语高中制度等政策方案。