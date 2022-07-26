韩朝野一致要求将暴雨受灾地区指定为特别灾难地区

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韩国国际广播电台报道：韩国政坛在本次暴雨问题上罕见地意见一致。朝野均表示，应尽快将受灾地区指定为特别灾难地区，扩大对灾后重建的支援。政府已着手探讨有关事项，预计将在损失规模达标后予以指定。执政党和政府召开会议讨论水灾后修复重建支援对策。国民力量党表示，当前是聚集力量、克服危机之时，要求政府尽快将受灾地区指定为特别灾难地区。损失规模超过一定水平后将可被指定为特别灾难地区，部分设施修复费用将由国家援助。此外，各项税款、医保、养老金、通信费、电费可延期缴纳或削减。国民力量党党鞭权性东表示，国家应对国民安全承担无限责任。在此呼吁政府，将所有可用预算和行政力量集中到灾后重建上。由于特别灾难地区指定需要一定时间，会议还讨论了紧急支援对策。会议决定迅速开展损失补偿工作，包括向受灾家庭发放紧急生活稳定资金、优先向被淹车辆车主发放保险金等。在野党共同民主党也表示应尽快将受灾地区指定为特别灾难地区。民主党领导组访问了首尔九龙村灾民临时避难所，表示政府的支援金过少，将积极考虑提供居住方面的便利。共同民主党党鞭朴洪根表示，首先应尽快将受灾地区指定为特别灾难地区，提供最大程度的支援，采取能够为居民解忧的措施。正义党前往灵堂吊唁了居住在半地下房、在暴雨中不幸遇难的自闭症家庭，表示将尽全力为住房弱势群体制定稳定对策。