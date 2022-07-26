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韩暴雨已导致11人死亡8人失踪 受灾人数达1200人

Write: 2022-08-11 09:57:10Update: 2022-08-11 15:55:37

韩暴雨已导致11人死亡8人失踪 受灾人数达1200人

Photo : YONHAP News

韩国中央灾难安全对策本部表示，截至11日下午3时，从8日起开始的破纪录性大暴雨已导致11人死亡、8人失踪、16人受伤，630户家庭、总计1200人受灾。

10日下午5时许，江原道春川孔之川发现一名70多岁的死亡女性，死亡人数增至11人。

中央灾难安全对策本部发布的截至11日下午3时的暴雨处理情况报告显示，此次暴雨的死亡者为首尔6人、京畿道3人、江原道2人；失踪者为首尔3人、京畿道3人、江原道2人；16名受伤者均发生在京畿道。

跌入首尔瑞草区路面井口后失踪的1名男性10日下午被发现死亡。江原道原州市的一对老夫妇被暴雨导致的急流卷走，目前消防部门正在搜寻。

受灾人数增至630户家庭、总计1200人，大部分集中在首尔和京畿道。

公共设施的受灾情况也持续增多，包括轨道被淹11起、铁路受损6起，堤坝溃10起、斜坡冲毁58起、山体滑坡59起等。

首尔、仁川、京畿、江原、忠北、忠南6个市道47个市郡区共有2656户家庭5364人离家躲避避难。

在私人设施受损情况中，住宅、商铺被淹为3796起，其中绝大部分发生在首尔，为3453起。

此外还有护墙崩塌10起、土壤流失40起、332.7公顷农作物被淹等。

各类设施的应急修复率为92.3%。
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