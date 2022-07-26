金正恩宣布新冠防疫战取得胜利 金与正威胁报复韩国

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韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长金正恩宣布新冠危机已完全解除。朝中社11日报道称，朝鲜劳动党中央委员会和朝鲜民主主义人民共和国内阁召集的全国紧急防疫总结会议8月10日在首都平壤举行。报道称，金正恩在会上发表重要讲话。金正恩表示，“此时此刻，我代表党中央委员会和共和国政府宣布，我们已消灭了流入我国境内的新冠病毒，在保护人民生命健康的最大紧急防疫战中取得了胜利”。金正恩还宣布，“今天起，党和政府将从今年5月12日起启动的最高紧急防疫体系下调为紧张程度提高的正常防疫体系”。金正恩表示，“党和政府评估了当前的防疫情况。根据科学研究部门提交的具体分析资料，得出了我国恶性传染病危机完全消除的结论”。不过金正恩强调，新冠病毒变异株、猴痘等仍在全球范围内扩散，气候变化有可能导致各类传染病暴发，决不能放松警惕。金正恩发表讲话后，内阁总理金德训做工作报告，金正恩胞妹、劳动党中央委员会副部长金与正等人进行讨论。金与正在公开讲话中表示，“我国这次经历的灾难显然是试图扼杀我国、患有反共和国对决狂症的敌人借全球性公共卫生危机之机造成的”。金与正表示，“疫情最早发生在前线附近地区，这一事实令我们深感忧虑、无法不怀疑南朝鲜。疫情暴发经过和状况都非常明确地指向了一处，那些奇怪物品（指对北传单）理应被视作恶性病毒得以传入的媒介”。金与正强调，“我们必须采取强有力的应对措施。 虽然正讨论各种应对方案，但必须施以极为强烈的报复性应对措施”，“若敌人继续做出有可能导致病毒流入共和国的危险行为，我们将以消灭病毒和南朝鲜当局作为回应”。分析认为，金与正的这一行为代表着北韩严肃看待韩国的对北传单散播行为，试图提高对南警告水平。虽然金与正的职务是党副部长，但也作为国务委员负责对南、对外所有事务。劳动党中央委员会政治局常务委员兼党中央委员会秘书朴正天、李日焕、朴泰成、金与正、李昌大、朴秀一等出席了会议。