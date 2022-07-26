尹锡悦任命尹熙根为警察厅长 民主党称将弹劾行政安全部长

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韩国国际广播电台报道：在韩国朝野围绕行政安全部下设警察局问题针锋相对之际，韩国总统尹锡悦10日任命尹熙根为警察厅长。这是新政府第11名人事听证报告书未通过便被任命的高级公务员。尹锡悦10日授予尹熙根委任状，这与尹熙根获提名时隔37天。由于国会组建工作拖延、朝野围绕警察局设立问题针锋相对，法定人事听证期限已过5天，人事听证报告书也未通过。总统室表示，警察厅长是保护国民生命和财产安全的重要职位，无法长期空缺。由此，人事听证报告书未获通过便被任命的尹锡悦政府高级公务员增至11人。在野党共同民主党提出了强烈抗议。民主党党鞭朴洪根表示，政府不顾国民意愿，执意任命引发诸多担忧的人士，完全暴露出了政府试图掌握警察的意图。执政党国民力量党反驳称，在听证会上未发现尹熙根的不合格事由，民主党应立刻停止以治安为筹码的国政阻碍行为。预计今后围绕警察局的争议将愈演愈烈。民主党表示，因警察局长金顺镐（音）秘密揭发同事被警方特别录用，将推动弹劾行政安全部长李相敏。国民力量党则表示，民主党连治安都拿来当做政治斗争的筹码，将阻止民主党的攻击。尹熙根将出席本月16日举行的国会工作报告，因发起全国警察署长会议而被停职的警察署长柳三泳（音）也将出席。预计朝野将围绕警察局问题再次冲突。