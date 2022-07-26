韩8月前10天出口增长232.% 贸易逆差77亿美元

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韩国国际广播电台报道：韩国本月前10天的出口额同比增长超过20%。关税厅11日表示，本月1日-10日的出口额为157亿美元，同比增长23.2%。这一期间的开工天数为8.5天，较去年同期多1天。若计入开工天数的影响，日均出口额增幅为8.7%。从主要产品的出口情况来看，石油制品（177.0%）、乘用车（191.9%）、精密器械（9.5%）出现不同幅度的增长。半导体（-5.1%）、无线通信器械（-17.7%）则有所减少。从出口对象地区来看，美国（17.5%）、欧盟（66.2%）、越南（10.2%）、新加坡（169.1%）有所增长，中国（-2.8%）、香港（-44.4%）则有所减少。本月前10天的进口额为234亿美元，同比增长34.1%。原油（50.1%）、半导体（44.6%）、天然气（96.4%）、，诶谈（162.5%）、乘用车（71.7%）等所有产品的进口均出现增长。从进口对象地区来看，中国（29.2%）、美国（17.4%）、日本（10.2%）、沙特阿拉伯（99.7%）出现增长，欧盟（-5.6%）、俄罗斯（-36.4%）则出现下滑。本月前10天的贸易收支逆差为76.77亿美元，较去年同期（46.85亿美元）有所扩大。