韩政府拟扩大中秋旺销产品供给 发放650亿韩元农蓄水产品折扣券

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韩国国际广播电台报道：中秋将至，韩国政府为减轻高物价对居民造成的负担出台了一系列民生稳定对策。政府决定将梨、萝卜等中秋旺销产品的供应量扩大至历年最高水平，并发放超过600亿韩元的农蓄水产品折扣券。中秋旺销产品的价格较去年同期上涨超过7%。为稳定价格，政府计划将供应量扩大至历年最高水平。政府在紧急经济民生会议上公布了包含上述内容的中秋民生稳定对策。政府将首先通过投放储备、紧急进口等措施供应23万吨梨、萝卜等20种中秋旺销产品，达到往年的1.4倍。政府还将发放650亿韩元农畜水产品折扣券，规模亦为历年最大。通过上述措施，政府计划将今年中秋旺销产品的价格降低至去年的水平。与此同时，为确保旺销产品的顺畅运输，政府将临时允许货车通过中心市区，并投入临时人力以应对运输量猛增的情况。另外，政府将加强对弱势群体的支援，部分提供医保费、公共住房租赁费滞纳金，并在年内维持住房相关贷款利率不变，减轻居民的生活费负担。政府还将面向小工商户和中小企业提供贷款、担保等42.6万亿韩元的资金，确保中秋前后小工商户和中小企业的资金周转顺畅。政府决定提供旺销产品购买资金并提高商品券打折购买限额，以提振传统农贸市场。中秋休假期间，政府将增设大巴、列车运行班次，确保居民出行不受影响。政府将于下月初公布特别交通对策。