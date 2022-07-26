总统室：萨德绝非可谈判对象 8月底基地正常化

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韩国国际广播电台报道：韩国总统室11日表示，位于星州的驻韩美军萨德基地本月底将实现正常。总统室高层有关人士当天在例行记者会上就中方所谓的萨德“三不一限”有关提问表示，萨德是保护我国国民的生命和安全免受北韩核与导弹威胁的自卫防御手段，是安全主权事项，决不能成为谈判对象。“三不一限”是指韩国不追加部署萨德、不参加美国导弹防御系统、不参加韩美日军事同盟、限制已部署萨德的运营。中国政府主张，韩国政府不仅对外作出了“三不”承诺，还作出了“一限”承诺。这名有关人士就是否认为前政府向中国作出了承诺或达成协议的提问表示，正在了解中方的用意。可以明确告知的是，这绝非协议或条款。我方已多次表示，这是前政府的立场，并非需要继承的协议或条款；尹锡悦政府有自身的立场。这名有关人士还表示，在政府交接时期，未交接任何与萨德“三不”有关的事项，包括是否存在有关资料。这名有关人士表示，萨德基地的正常化工作目前正在迅速进展中，预计8月底左右可基本实现正常。对于若中国有意实施经济报复、将如何应对的提问，这名人士强调，萨德是旨在保护我国国民的生命和安全的自卫权防御手段，是我国的安全主权事项，也是再无任何可增减的事项。总统室在随后公布的媒体告知事项中，将萨德“正常运行”修正为“基地正常化”。尹锡悦在竞选期间曾承诺完成对星州基地的一般环境影响评估，使基地正常化，保障驻韩美军执行任务的环境。