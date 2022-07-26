金正恩光复节与普京互致贺电 称北俄合作迈上新台阶

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韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长金正恩15日与俄罗斯总统普京互致贺电，凸显两国亲善关系。据朝中社报道，金正恩与普京在“祖国解放日”77周年之际互致贺电。报道公开了贺电全文。金正恩在贺电中指出，“英勇的红军将士在朝鲜解放战争中无私地奉献出自己的鲜血和生命，展现了国际主义的崇高榜样”，“在抵抗共同敌人的抗日战争中缔结的朝俄友谊世代相传、历久不变、巩固发展”。金正恩强调，“如今两国站在粉碎敌对势力的军事威胁和挑衅、对抗强权和专横的共同战线上，两国间战略战术合作和互助联合正迈上新台阶”。金正恩表示，“我坚信，根据2019年符拉迪沃斯托克会谈上达成的协议，朝鲜和俄罗斯之间的友好合作关系将在所有领域得到更强劲有力的发展，为两国繁荣和人民福利做贡献”。普京在贺电中表示，“在艰难岁月中建立的友谊和合作的光荣传统至今仍是俄罗斯联邦和朝鲜民主主义人民共和国发展睦邻关系的稳固基础”。普京表示，“我确信，双方将共同努力，继续扩大综合性、建设性双边关系”，“这完全符合两国人民的利益，并将为加强朝鲜半岛（韩半岛）和东北亚地区的安全与稳定做出贡献”。北韩每逢美中、美俄矛盾加剧之际，都会突出与友好国家中国、俄罗斯的亲善关系。