韩政府拟未来五年供给270万套住房 鼓励民间主导供给

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦政府宣布未来五年将在全国供给270万套住房，其中包括首都圈158万套。此次供给方案的关键在于通过放宽限制推动整改项目和城市开发，促进民间主导的供给。政府16日召开房地产有关部门长官会议，公布了未来五年在全国供给270万套住房的方案。包括首尔的50万套在内，首都圈的供给量将达到158万套。政府表示，将放宽限制，扩大市区地段住房供应。经济副总理秋庆镐表示，受到过严限制的影响，位于市区等人气地段的住房存量不足，将对一直以来的住房供给方式进行全面探讨，大胆推动住房政策模式的转变。政府表示，此前对整改地区的指定有所减少，将扩大指定，在全国供给22万套，其中包括首尔10万套、京畿道及仁川4万套等。政府还将合理减免重建分担金，并在合适的时间下调结构安全性在重建安全诊断中的占比。结构安全性被认为是通过重建安全诊断的一大阻碍。政府还就尹锡悦承诺过的第一期新城整修事宜表示，将开展研究，到2024年制定具体计划。国土部还将设立“民间市区开发综合项目”，对地铁站附近旧城区开发等民间主导的住房项目予以各类特殊待遇。政府还公布了“青年成本价住房”等计划。青年成本价住房是指向无房普通民众、青年和新婚夫妇供应价格相当于建筑成本水平的公共住房。国土部长官元喜龙表示，将以不超过市场价格70%的水平向首套房购买者供应50万套以上青年成本价住房和地铁站附近住房。政府还将引入“先租后买住房”制度，住户可在经过一段时间的租赁后决定是否购买。本次供给方案还包括了开发公共住宅用地、供给88万套住房的计划，政府表示将从10月起公布候选用地。