比尔·盖茨在韩国会发表演讲 呼吁韩国在全球公共卫生领域发挥更大作用

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韩国国际广播电台报道：微软创始人、比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨表示，希望韩国在新冠等传染病的国际合作方面发挥更大作用。比尔·盖茨16日上午在韩国国会发表主题为“国际社会联合应对新冠及未来传染病的重要性与大韩民国的领导力”的演讲。他表示，希望韩国通过科技发挥更大的作用。比尔·盖茨表示，韩国在海外援助、刻苦努力和创意力的推动下，时隔仅一代人便从战后废墟发展为经济大国。比尔·盖茨呼吁韩国参与全球公共卫生领域的合作。比尔·盖茨还表示，去年有2500万儿童未能接种最基本的疫苗，是2009年以来的最大值。若全球公共卫生合作伙伴能够发挥领导性的创意力和包容力，将能够最大程度地阻止状况恶化。比尔·盖茨指出，当前对全球性基金的投资十分重要，韩国是发挥领导作用的最佳对象。韩国拥有扎实的疫苗生产能力、创新的民间部门、研发专业性和世界级生物科学制造人才，在新冠和诊断检测领域也发挥着领导作用。比尔·盖茨表示，韩国在旨在应对传染病的多边主义和全球性努力中发挥着关键作用，迄今为止取得了十分可观的成果。韩国政府最近扩大了对全球公共卫生的投资，决定向新冠疫苗实施计划（COVAX）出资2亿美元。比尔·盖茨强调，我们有能力从传染病中拯救人类，今后希望通过与韩国强有力的合作关系，继续开展这类工作。比尔·盖茨当天下午前往龙山总统室，与尹锡悦总统会晤。