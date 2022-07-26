韩铁道公社16日起接受中秋火车票预订

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韩国国际广播电台报道：韩国铁道公社16日-18日以在线、电话等100%无接触方式接受中秋火车票预订。预订车辆为9月8日-12日运行的KTX、ITX、新村、无穷花号列车。受疫情影响，韩国铁道公社从2020年中秋到今年农历新年仅销售靠窗座位车票，不过今年中秋起将销售所有座位的车票。每人每次最多可预约6套（往返12张）车票。16日上午9时起，仅65周岁及以上的高龄者和登记的残疾人可通过电话、网络预约车票，开放预订的座位为总数的10%。铁路会员可通过电脑、手机等终端登录节日期间火车票预订专用网站（letskorail.com）进行预订。不熟悉网络的高龄者和残疾人可致电铁路客服中心（1544-8545）进行预订。为方便互联网弱势群体订购车票，电话预订人数不受限，可预订时间延长至下午6时。17日-18日上午7时至下午1时，包括高龄者、残疾人在内的所有国民均可在线预订车票。京釜线、庆全线、东海线、忠北线、中部内陆线、庆北线17日开放预订。湖南线、全罗线、江陵线、长项线、中央线、太白线、岭东线、京春线18日开放预订。完成预订后，须在18日下午3时至21日晚12时付款，否则车票将自动取消并分配给候票用户。剩余座位将从18日下午3时起通过在线、火车站售票窗口等渠道销售。