韩暴雨失踪者搜寻工作继续 4465名灾民仍未能回家

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韩国国际广播电台报道：截至16日上午6时，本月8日起的暴雨已导致全国6人失踪、14人死亡、26人受伤。从地区来看，首尔死亡8人，其次是京畿道4人、江原道2人。暴雨导致4054户家庭、总计7851人受灾，其中2037户、4465人尚未能回家。首都圈、江原道、忠清南道、忠清北道等七个市道有民众受灾。受灾住房和商铺达到8970栋，受灾农作物面积超过1700公顷，8.2万余头家畜死亡。在公共设施中，24处铁道和路线被水淹，56处文化遗产受灾。另外，泥石流灾害增至361起。国务总理韩德洙16日在国务会议上表示，气候变化导致史无前例的灾难、灾害频发，希望各部门和地方自治团体以行政安全部为中心，尽全力构建符合气候变化时代的新型灾难应对体系。另外，行政安全部长官李祥敏16日前往首尔市九老等受灾严重地区进行现场检查。随着云团逐渐向东转移，庆尚南道、全罗南道南海岸等多地出现强降雨，南部地区的降雨也将持续。从晚间起，全罗南道南部、庆尚南道南部等南海岸地区出现新一轮强降雨。釜山、庆尚南道昌原及巨济、全罗南道高兴及莞岛发布了暴雨预警。受东风影响，东海岸地区16日下午至17日下午出现降雨。截至17日，全罗南道和庆尚南道的降水量预计为10-60毫米，江原道岭东、全罗北道、庆尚北道为5-40毫米。