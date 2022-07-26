夏威夷发现独立运动捐款发票 40余名捐款人有望获独立有功表彰

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：最近，美国夏威夷一家教会发现了大量当地第一代韩国移民在日帝强占期间为独立运动捐款的发票和捐款人名单。这些移民能否被表彰为独立有功者也引起了关注。一张发票显示，1919年4月，在夏威夷考艾岛生活的侨胞向当地独立运动团体“大韩人国民会”捐献了25美分。另一张发票显示，捐款人向夏威夷女性独立运动团体“大韩妇人救济会”汇款3元，这笔款项被标注为“义务款”。这意味着汇款为定期性的，并非一次性捐献。最近夏威夷当地的教会发现了140余份第一代移民向独立运动团体捐款的发票和捐款人名单。当时的移民们节省下在甘蔗农场中辛勤劳作所得的报酬，捐献给独立运动团体。夏威夷侨胞和报勋处根据这些资料着手调查捐款人身份，并计划表彰捐款人为独立运动家。报勋处将在韩侨较多的墓地拓印墓碑，将姓名、死亡日期等信息与捐款人名单进行核对。国家报勋处处长朴敏植表示，这将成为后代将这些侨民铭记为独立运动家的起点。独立有功者表彰标准中的“入狱3个月以上”条款于2018年被废除，此后寻找独立有功者的活动扩大至夏威夷等美洲地区。当地韩国移民研究者表示，夏威夷远离韩国，比起军事活动，当地侨民主要从金钱上予以了支援。据推算，夏威夷共有3500余人参加了独立运动，但截至目前仅有82人获得有功者表彰。报勋处预计，通过这次活动，截至明年三一节将新增40余名独立有功者。