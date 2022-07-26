尹锡悦接见比尔·盖茨

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦16日在龙山总统室接见到访的比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨。尹锡悦称，非常荣幸见到为现代产业技术带来革命性变化的创新领袖盖茨先生。尹锡悦表示，希望与比尔及梅琳达·盖茨基金会建立务实合作关系，构建高水平的生物技术，从而为增进全球民众健康作出贡献。尹锡悦高度评价盖茨，称其为发展中国家开发和供应疫苗及治疗药物作出了不懈努力。在新冠疫情构成全球大流行的情况下，为促进全球健康公平作出了巨大贡献。尹锡悦称，SK生物科技今年6月成功研发出了新冠疫苗，期待SK生物科技所研发的疫苗能够帮助发展中国家预防传染病。盖茨表示，比尔及梅琳达·盖茨基金会一直通过“全球疫苗免疫联盟”(GAVI)和“抗击艾滋病、结核病和疟疾全球基金”积极发挥作用。在此过程中，韩国成为了很好的伙伴，而新冠疫情也在此间暴发。盖茨说，韩国在政府层面上通过财政援助提供了大力支持，同时还通过大学和非营利组织为加强全球公共卫生力量积极发挥作用。韩国总统室通过新闻资料表示，以盖茨访韩为契机，外交部和保健福祉部与比尔及梅琳达·盖茨基金会签署了谅解备忘录。各方将加强全球卫生医疗领域的研发合作，同时与全球基金、流行病防范创新联盟（CEPI）等全球卫生组织加强合作，为全球公共卫生事业作出贡献。