韩新增新冠病例创四个月来新高

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国新增18万余例新冠确诊病例，为四个月来的最高值。政府决定运营重症患者病床周末值班医院，确保周末和公休日迅速为基础疾病患者安排病床。随着连休结束后检测数量有所增加，以17日0时为准，韩国新增18.0803万例新冠确诊病例，达到前一天的2.1倍、上周同期的1.2倍，也是4月13日以后约四个月来的最高值。其中，本地感染病例为18.0236万例，境外输入病例为567例。但住院危重患者较前一天减少94例，为469例。防疫当局表示，连休过后集中报告好转和解除隔离病例对此产生了影响。整体新冠病床启用率达51.0%，重症患者病床启用率为43.7%，较16日有小幅下降。但由于出现了重症基础疾病患者和高风险孕妇患者在周末和公休日难以迅速分配到病床的情况，政府决定将首都圈18家运营新冠定点治疗病床医院中的3家医院指定为重症患者病床周末值班医院。政府还将派遣医疗人员前往残疾人设施等第四剂新冠疫苗接种率较低的设施提供现场接种服务，以最大程度地提高接种率，并对各市道新冠口服药使用现状进行监督，以提高口服药的使用率。为防止暴雨受灾地区出现疫情扩散，政府将加强灾民临时安置设施的防疫工作，一旦出现确诊病例，将立即将患者移送到其他隔离设施。