今年上半年韩主要企业销售额增28%

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韩国国际广播电台报道：据调查，今年上半年韩国主要大企业的销售业绩高于去年。据企业数据研究所CEO SCORE17日对韩国500大企业中截至前一天提交2022年度半期报告的337家企业今年上半年的业绩进行调查的结果显示，上述企业今年上半年的销售额为1641.0303万亿韩元，较去年（1282.7736万亿韩元）增加358.2567万亿韩元，增幅为27.9%。从各行业来看，在全体20个行业中，19个行业的销售额有所增加。石油化学行业销售额从去年的152.5466万亿韩元增加到今年的220.3030万亿韩元，增加67.7564万亿韩元（+44.4%），增额最高。其后依次为信息技术和电气电子业，销售额增加45.3488万亿韩元(+19.5%)，银行业增加45.1529万亿韩元（+71.7%)，证券业增加41.9186万亿韩元（+68.4%)，汽车及零部件业增加21.7666万亿韩元（+14.7%)。相反，通信业销售额较去年有所减少。通信业销售额从去年上半年的28.4180万亿韩元减至今年上半年的27.9512万亿韩元，减少4669亿韩元(-1.6%)。上述企业今年上半年的营业利润为125.3881万亿韩元，同比增加87740亿韩元(+7.5%)。从各企业来看，销售额增加最多的企业为三星电子。三星电子今年上半年的销售额达154.9851万亿韩元，较去年(129.0601万亿韩元)增加25.9250万亿韩元(+20.1%)。LG显示器今年上半年的销售额为12.0788万亿韩元，较去年减少17695亿韩元(-12.8%) ，减幅最大。