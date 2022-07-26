美国务院：若北韩不从根本上改变行为 将维持制裁

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韩国国际广播电台报道：美国当地时间17日重申将朝着韩半岛完全无核化的目标，与韩国等同盟国保持紧密合作。不过美国并未对北韩试射巡航导弹做出过多评价。美国国务院发言人普赖斯当天在例行记者会上回答对北韩发射巡航导弹的立场时表示，对此没有具体评论。在韩半岛完全无核化这一共同目标下，美国的重点仍然是同印太地区的条约同盟即韩国和日本保持紧密合作。分析认为，北韩此次发射的并非联合国安理会禁止的弹道导弹，因此美国未做过多评价。北韩于韩国时间17日凌晨在平安南道温泉附近向西海发射两枚巡航导弹，时隔两个月再次发射导弹。对于北韩此前的弹道导弹发射行为，普赖斯明确称之为“明显的挑衅”。普赖斯还表示，发射弹道导弹是对印太及以外地区和平与安全的明显威胁，美国将继续与条约同盟、印太及以外地区的同盟和伙伴保持紧密合作。普赖斯还就美国会否继续维持对北制裁的提问表示，只要北韩不从根本上改变其行为和对待有关问题的方式，将继续维持制裁。普赖斯表示，正如最近所说，美方强烈支持尹锡悦总统提出的内容，支持韩国开启与北韩展开真诚、持续外交的道路。尹锡悦15日在光复节贺词中表示，若北韩停止核开发、开展实质性的无核化，将分阶段实施能够推动北韩经济、民生实现飞跃性改善的大胆计划。美国国务院表示支持韩国的努力。普赖斯当天表示，韩半岛完全无核化是我们的共同目标，将继续与韩国、日本等全世界同盟保持紧密合作。普赖斯还表示，美国对包括韩国、日本在内的印太地区同盟的安全承诺坚若磐石。