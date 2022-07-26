报告：韩汽车业应制定对美对中两手战略应对美《通胀削减法案》

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韩国国际广播电台报道：日前有分析指出，美国为在与中国的竞争中占据优势，先后制定《芯片和科学法案》、《通胀削减法案》，韩国汽车业界须制定针对美国、中国的两手战略予以应对。韩国汽车研究院18日公布的《产业动向报告》指出，韩国在追求与美国建立全面合作关系的同时，也应通过《区域全面经济伙伴关系协定》推动与中国的合作，确保在中国市场的地位不被削弱。《通胀削减法案》的主要内容为向能源安全、气候变化应对领域投资巨额资金，到2030年实现碳排放量减少40%的目标。针对在北美地区生产的电动汽车，将根据北美生产电池及零部件的使用比例、在与北美或美国签署自贸协定的国家开采的关键矿物的使用比例予以不同水平的税额优惠。进口汽车不属于税额优惠对象，售价超过5.5万美元的轿车、售价超过8万美元的SUV（运动型多用途汽车）和皮卡也不适用税额优惠。报告分析指出，美国为加强半导体源头技术国家的地位，试图与友好国家建立电动汽车、关键矿物供应链，在本国生产车载电池。美国将与墨西哥打造电动汽车核心零部件组装及供应基地，在与中国围绕电动汽车产业的竞争中占据优势。韩国汽车研究院还指出，韩国汽车业和政府有必要完善未来型汽车产业培育政策。未来型汽车产业的竞争很可能从2026年正式开始，韩国是资源匮乏国家，在企业推动电动汽车关键矿物进口多边化的情况下，有可能因成本上升引发价格上涨、政府补贴负担加重等问题。韩国应加强与澳大利亚、智利、印尼等同时与韩美两国签署自贸协定的关键矿物生产国的合作。报告指出，应分析美国企业的战略和产业动向、制定具体的合作策略，扩大与美国企业在技术、资本、案件审理等方面的合作。但同时也应在《区域全面经济伙伴关系协定》的框架下加强与中国的沟通合作，确保与美国的合作不会削弱国内企业在中国市场的竞争力。