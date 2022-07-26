韩外长：讨论印太地区的未来无法排除中国

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官朴振强调，中国是韩国的重要经济伙伴，讨论印太地区的未来不能排除中国。朴振17日下午出席韩国国际政治学会主办的尹锡悦政府成立100天特别学术会议并发表贺词。朴振在贺词中指出，在经济安全时代，中国对韩国十分重要。朴振表示，两国政治体制不同，国家利益也并非完全一致。但双方有必要承认彼此的不同并在此基础上展开坦诚、实用的战略性沟通，追求和谐与合作。朴振还表示，本月24日是韩中建交30周年的日子，将着眼于未来30年，构建相互尊重、追求共同利益的新型韩中关系。朴振就韩日关系表示，将保持好不容易形成的积极氛围，迅速修复两国关系。朴振还表示，期待能够继承并发展金大中-小渊惠三宣言，同日本构建为国际社会的和平与繁荣作出贡献的21世纪伙伴关系。为此，也希望韩日首脑会谈能在适当的时机举行。朴振就北韩的核与导弹威胁指出，这是紧迫且实际存在的安全问题，对该问题的解决无法继续拖延。过去北韩尚称不会针对同一个民族，但现在已明确威胁将先发制人地使用核武。朴振表示，韩国历届政府均为无核化作出了努力，但是北韩拒绝了所有努力，主动选择了核开发这条错误道路。朴振对北韩17日发射两枚巡航导弹表示，进一步的挑衅只能妨碍其自身的安全，北韩在国际社会上将更加孤立。