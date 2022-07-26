尹锡悦拟重组总统室 扩充为三室长、七首席秘书体系

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：作为改革方案的一环，韩国总统尹锡悦将对总统室进行重组，以确保施政动力。多名执政党核心人士18日在与韩联社的通话中表示，尹锡悦总统将于本周内重组总统室，将补充设立一个室长职位、两个首席秘书职位。由此，就任百日后组建的第二期幕僚将从原本的两名室长、五名首席秘书增至三名室长、七名首席秘书。上述人士表示，这次重组符合尹锡悦总统将经济复苏和民生稳定置于首位的施政方针。尹锡悦将首先新任命企划管理室长（暂定名）。新室长将接管原本由总统秘书室长金大棋管理的总务秘书官室、管理秘书官室等负责总统室运营的部门。分析认为，此举旨在减轻金大棋过重的工作负担，使其可专注于政策和政务有关工作。此次重组的另一大目的是增强政策职能。尹锡悦将新设政策调整首席秘书、国政企划首席秘书职位，可以说是部分恢复新政府成立后被全面废除的政策室职能。总统室原本设有政策调整企划官这一职位，但因专注于釜山申办世博会工作，未能展开名副其实的工作。执政党核心人士在通话中表示，此次重组将增强政策职能，策划尹锡悦政府的未来愿景、紧密执行政策，届时有望获得中立层的支持。另外，为了维持尹锡悦提出的“精简的总统室”的承诺，还对行政官等部分岗位进行重组。尹锡悦前一天在就任百日纪念记者见面会上表示，为一丝不漏地应对民生问题，必须展开细致的评估工作，目前正检查总统室存在的问题。此外，前国会议员金恩慧被提名为新任宣传首席秘书。有分析认为，今后金恩慧实际上将发挥发言人的作用，经常出现在例行记者会上。现任宣传首席秘书崔英范将担任宣传特别助理。随着金恩慧的加入，宣传首席秘书室内部预计也将进行调整，精通国际问题的发言人姜仁仙或调动为外媒发言人。总统室高层人士表示，总统室的政务、宣传职能得到加强后，将能够更好地向国民传达尹锡悦总统希望建设国民理想之国的诚意。