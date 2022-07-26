韩政府将削减公共企业和准政府机构数量

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韩国国际广播电台报道：韩国政府将把42家公共企业、准政府机构改为其他公共机构，提高经营和人事自主性、树立“责任经营原则”。政府18日在企划财政部第二次官崔象大的主持下召开公共机构运营委员会会议，敲定了包括上述内容的公共机构管理体系重组方案。该方案旨在削减政府密切参与经营评估、高层推荐、财务有关协议的公共企业和准政府机构的数量。规模不大的公共企业和准政府机构将改为其他公共机构，这类机构的责任、权限主要由主管部门及单独机构承担。为此，政府将把公共企业和准政府机构的分类标准从维持了15年的“编制50人、总收入30亿韩元、资产规模10亿韩元以上”放宽至“编制300人、总收入200亿韩元、资产规模30亿韩元以上”。按照新标准，目前130家公共企业（36家）和准政府机构（94家）中，将有32%（42家）成为其他公共机构。在公共企业中，釜山港湾公社、仁川港湾公社、丽水光阳港湾公社、蔚山港湾公社将成为其他公共机构；在准政府机构中，私立学校年金公团、媒体振兴财团、文化内容振兴院、科学创意财团、平民金融振兴院、独立纪念馆等36家将成为其他公共机构。公共企业和准政府机构成为其他公共机构后，经营管理主体将由企划财政部改为主管部门，原本须经过公共机构运营委员会议决的高层选任也可依据个别法或章程自主进行。在直接关系到公共机构员工奖金的经营评估中，财务绩效分值将扩大至目前的两倍，社会价值分值则将缩小。总费用低于2000亿韩元的项目、机构和政府负担金额低于1000亿韩元的项目将无需再经过可行性调查评估。不过为了防止盲目投资，机构对新投资项目的内部可行性评估流程及结果将反映到经营评估之中。政府将在今年下半年完成此次重组方案所需的法律、方针修订等工作。