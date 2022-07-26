韩外长：将与美国等主要国家紧密协商 推进履行对北“大胆构想”

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官朴振18日表示，将与美国等主要国家保持紧密协商，以履行新政府的对北韩“大胆构想”。朴振当天上午在国会外交统一委员会全体会议上进行书面工作报告。他表示，将在韩美合作的基础上重启无核化谈判，并就“大胆构想”的履行与国际社会保持紧密合作。尹锡悦总统15日在光复节贺词中提出了“大胆构想”，其中包括在北韩有诚意地参加无核化谈判的前提下，将启动韩半岛资源、粮食交换项目(R-FEP) 。若要启动该项目，须获得由联合国安理会15个理事国组成的对北制裁委员会的制裁豁免。朴振表示，将根据遏制-放弃-对话这一总体、均衡的路线，推动营造北韩不得不回归无核化道路的环境。若北韩进行第七次核试验等重大挑衅，将与美国、日本等友好国家合作，推动安理会通过新制裁决议并采取单方面制裁。朴振就韩美关系表示，明年是韩美同盟70周年，将正式推动深化韩美全球全面战略同盟合作的深度和广度。朴振表示，将推动各领域韩美高级别战略磋商，包括外长、副外长战略对话以及韩美高级别延伸威慑战略磋商、高级别经济磋商会议、经济安全对话等。朴振就与中国的外交关系表示，将通过扩大高级别沟通和实质性合作，寻求韩中共生发展。将推动举行韩中国家安保室长-政治局委员战略对话，促成中国外交部长王毅年内访韩，启动韩中副外长战略对话等。朴振就新政府正在制定的印太战略表示，将在宏观框架下管理现有的各项地区战略。他强调，将重新树立与东盟、太平洋岛国、印度等的战略关系。朴振表示，将在印太经济框架谈判中发挥主导作用。印太经济框架部长会议将于9月8日-9日在美国洛杉矶举行，预计届时将发布联合宣言，印太经济框架四个领域的正式谈判也将启动。朴振还表示，将加强有针对性的军工推销外交，在波兰、沙特阿拉伯、澳大利亚、挪威、美国、马来西亚、印度尼西亚等八国设立以军工为主的公馆。朴振还介绍了设立负责海外同胞工作的机构的计划。