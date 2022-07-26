韩外交部就被强征劳工赔偿问题呼吁大法院考虑对日外交努力

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部在7月26日提交给大法院的被强征劳工受害者赔偿问题意见书中表示，希望法院充分考虑目前政府正在进行外交努力的有关情况。被日帝强征市民团体18日公开的外交部意见书内容指出，政府为尽快就被强征劳工问题找出符合韩日两国共同利益的合理解决方案，正持续展开包括外长会谈在内的各级别外交磋商。意见书还指出，政府组建了由原告法律代理、支援团体等各界专家组成的民官协议会，并举行了两次会议。为在国内摸索出能够体现原告方立场的合理解决方案，正听取多方意见。外交部表示，在7月18日举行的韩日外长会谈中，向日方妥善转达了包括原告方立场在内的民官协议会提出的多种意见，并敦促日方予以有诚意的回应。外交部据此提出，关于目前正在进行探讨的“专利权特别兑现命令”事宜，希望大法院能够充分考虑政府为尽早找出被强征劳工问题的合理解决方案，正从多方面倾注外交努力的有关情况。对此，被日帝强征市民团体批评称，外交部的意见书实际上是在要求法院保留判决，意见书的内容仅仅是缺乏具体根据的主观判断和盲目期待。该团体还指出，外交部意见书中提到民官协议会的部分与三菱重工7月20日和29日向大法院提交的上诉原因补充资料中所提及的内容相似。三菱重工在补充资料中表示，在韩国民官协议会经讨论得出解决方案前，恳切希望能够保留对该案件的最终判决。被日帝强征市民团体表示，债权方（受害方）的代理人和支援团体从未参加过民官协议会，但外交部在意见书中却未提及这一事实，仅要求法院在判决时予以参考，有可能会歪曲事实。