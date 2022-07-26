韩中携手复原厦门红树林

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：红树具有较强的二氧化碳吸收能力，且有海岸天然防波堤之称，在中国分布广泛。不过受到各类开发的影响，中国的红树林面积较数十年前大为减少。中国环境团体展开了红树林复原项目，韩国民间团体也积极参与，双方携手应对气候变化带来的危机。在中国厦门沿海临江地区，红树林蜿蜒数公里。红树根部发达且结构复杂，能够起到天然防波堤的作用，其碳储存效果也高达其他树木的十倍以上，有着“地球之肺”的美誉。然而在中国，围垦、采砂、养殖场建设等一度导致红树林面积减少超过60%。当地造林绿化项目负责人表示，原本红树林很多，但是人类的采砂活动导致大部分红树林遭到破坏。厦门市在2000年后启动了红树林复原项目，每年都有数百名志愿者参与这项活动，已种植超过100万棵红树，复原面积达10%。一名志愿者表示，很多人并不了解红树林，来到这里亲自体验后才懂得珍惜环境，这是很有意义的事。韩国环境团体和机构从2010年起参加厦门地区的红树林复原项目，今年已是第12年。截至目前，韩国捐赠了约1.8亿韩元、种植了19万棵红树。从长期来看，地球变暖等气候变化危机也将对韩国造成影响。中国环境团体负责人表示，希望韩国国民也能了解中国的红树保护机构，红树对应对气候变化、保护生物多样性十分重要。尽管韩中两国在政治、文化等敏感领域不断发生摩擦，但仍继续携手保护地球。