韩总统室重组为“两室、六秘书”结构

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在就任103天后，对总统室首次进行了小幅重组。新设的政策企划首席秘书由曾担任产业资源部第一次官的贸易协会副会长李官燮担任，宣传首席秘书替换为前议员金恩慧。分析认为，此次重组旨在加强曾引发混乱局面的政策协调和宣传职能。此前政府公布的5周岁入学政策引起巨大争议，为防止此类情况再度发生，今后政策企划首席秘书李官燮将负责政策协调工作。由此，总统室结构从此前的两室、五首席秘书重组为两室、六首席秘书。李官燮表示，今后将以治大国如烹小鲜的姿态细致、谨慎地从事工作。新任宣传首席秘书、前国会议员金恩慧是记者出身，曾担任选举对策委员会宣传团长、交接委员会时期当选总统的发言人。金恩慧在京畿道知事选举过程中曾因曝出涉嫌KT入职舞弊、缩水申报16亿韩元财产等丑闻而引起争议。总统室方面表示，金恩慧具备媒体宣传专业知识，并对尹锡悦的施政理念有着深入理解。金恩慧表示，将认真扮演桥梁角色，如实转达国民的期待和尹锡悦总统的施政理念。从总体上来看，此次重组加强了政策协调和宣传职能。尹锡悦本月17日在就任百日记者见面会上曾表示，将细致评估在政策具体化和沟通过程中是否存在问题。曾担任联合参谋本部战略企划次长的预备役陆军少将林钟得（音）将接替因个人原因辞职的申仁镐（音），担任国家安保室第二次长。执政党国民力量党表示，此次重组体现了总统对国民意愿的尊重、对民生民心的重视。在野党共同民主党则批评称，总统室否认人事失败，拒绝了国民对人事改革的要求。