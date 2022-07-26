尹锡悦指示加强对文在寅私宅警卫 或为朝野协同治理信号

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韩国国际广播电台报道：韩国总统警卫处决定将对前总统文在寅私宅的警卫区域扩大至半径300米。警卫处采取这一措施是因为最近文在寅私宅附近先后发生持凶器威胁等事件。尹锡悦当场接受了在野党提出的建议并作出加强警卫的指示，有分析认为，这意味着朝野或有望开展协同治理。文在寅私宅附近的示威活动持续。最近一名60多岁男性甚至靠近文在寅夫妇做出威胁言论，第二天又持凶器威胁秘书，最终被警方逮捕。本月19日，尹锡悦与国会议长团共进晚餐，在晚餐会上就该问题进行了讨论。在野党提议扩大现行半径100米的总统私宅警卫区域并加强盘问搜查。尹锡悦表示，绝不容忍施害企图，并指示警卫处次长前往现场调查和制定对策。警卫处根据现场调查结果公布了对策，决定将原本仅限于私宅围栏处的警卫区域扩大至以围栏为起点的半径300米处。警卫处还将加强出入管制等工作，预计过度的大声示威和辱骂行为也将受到限制。由于尹锡悦当场接受了在野党提出的要求，有分析认为这意味着朝野或有望开展协同治理。文在寅方面和共同民主党均对新对策表示欢迎。国民力量党也表示，该决定有利于国民团结。另外，尹锡悦与国会议长团在晚餐会上就组建由朝野各六名五选国会议员组成的协商机制形成共识，令人关注这会否成为今后协同治理的突破口。