8月前20天韩出口额增3.9% 贸易逆差102亿美元

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韩国国际广播电台报道：本月前20天韩国出口额同比增长近4%，不过贸易收支逆差规模较本月前10天（76.77亿美元）大幅扩大。关税厅22日表示，本月1日-20日韩国出口额为334亿美元，同比增长3.9%。该时期工作天数为15.5天，较去年同期多0.5天。根据工作天数计算的日均出口额增长0.5%。从主要产品的出口情况来看，石油制品（+109.3%）、轿车（+22%）、船舶（+15.4%）出口额有所增长。半导体（-7.5%）、无线通信器械（-24.6%）等出现减少。从出口对象国来看，对美国（+0.8%）、欧盟（+19.8%）、越南（+2.2%）、新加坡（+115.7%）的出口额出现增长，但对中国（-11.2%）、日本（-6.3%）则有所减少。本月前20天进口额为436亿美元，同比增长22.1%。从进口产品来看，原油（+54.1%）、半导体（+24.1%）、天然气（+80.4%）、煤炭（+143.4%）、轿车（+44.3%）的进口额出现不同程度的增长，但石油制品（-1.6%）出现下滑。从进口对象国来看，从中国（+14.2%）、美国（+18.8%）、沙特阿拉伯（+99.2%）的进口额出现增长，但从欧盟（-2%）、日本（-1.7%）、俄罗斯（-39.2%）的进口额出现不同程度的减少。本月前20天贸易收支逆差为102.17亿美元，与去年同期（35.79亿美元）相比大幅扩大。