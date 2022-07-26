韩十个地方自治团体被指定为特别灾区

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韩国国际广播电台报道：因遭受暴雨袭击而受灾严重的首尔、京畿道、江原道、忠清南道等的十个地方自治团体首先被指定为特别灾区。这些地区将获得最高80%的灾难重建费国家财政支援，灾民可获得地方税和公共事业费减免等优惠。据KBS记者报道，首尔、京畿道、江原道和忠清南道等的十个地方自治团体首先被指定为特别灾区。首尔市的永登浦区、冠岳区、江南区的开浦1洞，京畿道的城南、广州、杨平、骊州市金沙面和山北面以及江原道的横城郡、忠清南道扶余郡和青阳郡等被指定为特别灾区。尹锡悦总统表示，为迅速提供支援，首先将确认符合条件的地区指定为特别灾区，并批准了特别灾区的宣布方案。他说，为迅速提供支援，首先将符合条件的地区指定为特别灾区，并将迅速结束尚未完成调查地区的联合调查工作，随后追加指定特别灾区。国家财政将为被指定为特别灾区的地方自治团体最高提供80%的私有设施和公共设施重建费用，灾民可获得地方税和公共事业费减免等优惠。到本月底为止，政府将通过联合调查工作，迅速将符合条件的地方自治团体追加指定为特别灾区。考虑到中秋节即将来临，政府还决定，即使尚未拟定被淹住宅等的重建计划，也将向受灾地方自治团体迅速提供灾难支援金。为此，政府将向地方自治团体迅速支付灾难对策费，并推进旨在预防薄弱地区再次发生灾害的设施建设工作。另外，行政安全部为了拆除首尔铜雀区公寓的护墙等采取紧急措施，首先向地方自治团体支付了107亿韩元的灾难安全特别交付税。