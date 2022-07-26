韩电动汽车电池核心材料对中国依赖度过高

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韩国国际广播电台报道：据调查，最近数年间，在电动汽车电池核心材料氢氧化锂、钴、天然石墨方面，韩国对中国的依赖度进一步提高。韩国贸易协会22日透露，今年1-7月，二次电池核心材料氢氧化锂的进口额达到17.4829亿美元。其中，从中国的进口额为14.7637亿美元，占比84.4%。随后依次为智利占比13.0%、俄罗斯1.7%。同期，钴的进口额为1.5740亿美元，其中从中国的进口额为1.2744亿美元，占比81.0%。天然石墨的进口额为7195万美元，其中从中国的进口额为6445万美元，占比89.6%。在上述电动汽车电池核心材料方面，韩国对中国的进口依赖度呈现逐步加深的势头。在这种情况下，从明年开始，如果在电池中使用一定比例以上的中国矿物和零部件，就无法在美国获得电动汽车补贴，因此韩国汽车和电池行业将进入紧急状态。美国总统拜登签署的《通胀削减法案》（Inflation Reduction Act）的内容包括，仅为在北美组装的电动汽车提供7500美元的补贴。根据该法，可获得补贴的电动汽车以今年为基准将减少到21种，在韩国国内生产并出口到美国的现代和起亚汽车的五款电动汽车将全部被排除在补贴对象之外。