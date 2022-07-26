韩济州岛年内推行电子旅行许可制度

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：随着海外团体游客被大量禁止入境以及入境后擅自脱团的事例接连发生，韩国法务部日前宣布将在济州岛推行预先电子旅行许可制度。为了对外宣传推行这一制度的宗旨，法务部举行了相关说明会，并宣布将在今年内推行该制度。对此，济州岛的旅游行业深表担忧。从泰国曼谷前来济州岛的游客所搭乘的飞机已抵达了一个多小时，但出关游客还不到一半。在免签入境制度重启以后，入境外国游客进入韩国后非法就业等情况时有发生，对此，韩国海关加强了入境审查工作。截至本月15日，从泰国前来济州岛的1390名游客中，被禁止入境的人达到了820余人，即六成泰国游客被禁止入境。因此，法务部决定在济州岛推行电子旅行许可制度。法务部一位有关人士表示，企图在韩国非法就业的外国人在没有获得电子旅行许可的情况下，无法通过仁川国际机场等韩国其他机场入境，因此采取了通过济州岛迂回入境的方式。法务部强调，在济州岛推行预先电子旅行许可制度并不是为了阻止外国游客入境。法务部出入境审查科长表示，推行电子旅行许可制度是为了防止那些与正常游客混在一起、企图非法入境或非法就业的人员入境。但旅游业对上述制度表示了担忧。济州岛观光协会营销室长表示，若推行电子旅行许可制度，只因事先对一批游客中的2-3人表示“担忧”就禁止他们入境，那么这批游客入境韩国的需求就会锐减。有意见认为，与积极开放入境的亚洲其他城市相比，韩国旅游业可能会受到不利影响。济州岛观光协会代议员尹南浩(音译)说，待今后中国市场恢复正常后，像“萨德”事态发生时一样，反而会让日本获利，韩国、济州岛将会遭受更大的损失。