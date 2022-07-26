韩中建交30年 韩对中出口规模增161倍

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韩国国际广播电台报道：韩国与中国建交后的30年期间，韩国总体出口规模达到30年前的9倍，而对中国的出口规模则激增逾160倍。据韩国贸易协会23日消息，去年韩国对中国出口额为1629.13亿美元（约合218.7万亿韩元），是韩中建交一年前1991年10.03亿美元的162.4倍。同期，韩国总出口规模从718.8亿美元增至6444亿美元，增加了8.0倍，韩国对中国出口规模堪称几何式增长。韩国对美国出口额从1991年的185.59亿美元增至去年的959.02亿美元，增加4.2倍。同期，韩国对日本出口额从123.56亿美元增至300.62亿美元，增加1.4倍。韩中建交之前的1991年，在韩国对各国和地区出口规模排名中，中国位居第十五位。当时，美国位居第一，韩国对美国出口规模是对中国的18.5倍，随后依次为日本、中国香港、德国和新加坡。韩中建交的1992年，中国的排名大幅升至第六位，1993年升至第四位，1996年升至第三位。2001年超过日本，升至第二位。2003年赶超美国，跃居第一，并在截至今年的20年间一直稳居第一。1992年，韩国对中国贸易收支出现10.71亿美元的逆差，此后到今年为止的30年间一直保持顺差。今年截至7月，韩国对中国贸易顺差为35.7亿美元，不过5月-7月连续三个月出现逆差，进入8月后仍未出现逆转，预计将连续第四个月出现逆差。关税厅表示，本月1-20日韩国对中国贸易收支逆差为6.67亿美元。