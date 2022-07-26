韩中关系走过30年风雨历程

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韩国国际广播电台报道：今年8月24日是韩国和中国终止敌对关系、建立外交关系30周年纪念日。两国关系已经跃升为战略合作伙伴关系，两国经济交流规模也实现了突飞猛进的发展。KBS记者对30年来韩中两国关系的发展予以了介绍。1992年8月24日，韩国和中国正式建立外交关系。6.25韩国战争时期，韩中两国交火，但在脱冷战的时代背景下，两国在1992年8月24日树立了历史性的里程碑。当时的报道表示，韩国承认了一个中国政策。韩中建交以后，两国关系于1997年面临了第一次考验。当年，前北韩劳动党中央委员会委员、中央书记、主管意识形态和对外联络的黄长烨向中国提出了流亡申请。中国不顾北韩的反对，协助黄长烨前来韩国。1997年4月20日的报道称，建立主体思想体制的黄长烨在抵达韩国后的第一句话就是“大韩民国万岁”。从那以后，韩中两国关系的合作范围逐步扩大，两国关系提升至战略合作伙伴关系。2014年，中国国家主席习近平首先对韩国而非北韩进行访问，展示了韩中两国的紧密关系。时任韩国总统朴槿惠参加了西方国家领导人抵制的中国纪念抗战胜利活动和阅兵式，以此作出了回应。2015年12月，韩中就自贸协定达成协议，两国关系更加密切。然而，两国关系也相继经历了波折。中国从2002年开始正式开展东北工程，在此过程中，政府直属研究机构有组织、露骨地歪曲了历史。2003年8月的报道称，中国主张高句丽和渤海是中国的一部分，力图将高句丽和渤海历史列为中国的历史。2016年韩国部署“萨德”后，两国关系不可控制地恶化。中国开展了限制韩流、抵制韩国产品的运动以及中断旅游等全方位的经济报复，导致韩国企业蒙受了巨大损失。最近，在美中对抗的局面下，韩国有意加入由美国主导的经济协议体，中国对此表示不满。中国外交部发言人赵立坚7月26日表示，希望韩方多做有利于中韩关系发展、有利于全球产业链供应链稳定的事。韩中两国民众间的感情也在恶化。寻找能够恢复韩中合作关系的突破口为当务之急。