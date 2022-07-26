美国洛杉矶举行KCON庆典

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韩国国际广播电台报道：因新冠疫情大流行而暂停的韩流文化庆典——“KCON洛杉矶”活动时隔三年再次举行。在KCON迎来十周年之际，主办方准备了更加华丽的K-Pop演出和新企划的韩国文化体验活动。在活动举办的三天时间里，共有九万人来到了现场。据KBS驻洛杉矶特派记者李英贤（音译）报道，拥有两部点击量超过3亿次MV的韩国女团成员亲自介绍了舞蹈动作。K-Pop新一代组合在歌迷面前展现了绚烂的舞姿。观众们能够跟随着人气K-Pop歌曲跳出自我，跟随自己喜欢的歌手的舞姿翩翩起舞。一位观众说，真的很有意思，很精彩！这是我是第一次参加KCON活动，获得了很了不起的体验。由15个K-Pop组合进行的联合演出是本次庆典最精彩的部分。2012年在美国举行的第一次KCON活动只吸引了一万名观众。在经过十年之后，如今KCON已成为洛杉矶具有代表性的活动。十年间，包括美国在内全球九个城市的累计观众人数达到了113万名。与K-Pop内容相融合的韩国饮食和商品对粉丝来说也是与众不同的体验。一位观众说，其他演唱会并不会设这样的护肤产品、美容产品或食品展位。能以这种方式了解韩国文化，我非常开心。将观众们体验到的韩国文化打造成世界级商品将是今后的课题。CJ娱乐音乐内容本部长金贤秀（音译）表示，我们计划在全球范围内积极进行推广，促使K-Pop超越单纯的韩国文化，发展成为世界各地的自然文化类型。据统计，此次为期三天的“2022KCON洛杉矶”活动的观众达到了九万人次。