韩党政：将支援青年300万韩元发展准备金 残疾人每月5万韩元交通费

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韩国国际广播电台报道：韩国执政党国民力量党和政府24日召开党政协商会议，就明年度预算案编排方向进行了讨论。会议商定尹锡悦政府的首个预算案将以财政健全性为基调，并扩大对社会弱势群体的支援。党政当天在国会召开协商会议，就尹锡悦政府明年度预算案的编排方向进行了讨论。会议称文在寅政府过去五年的财政是“草率财政”，新政府将转换为以财政健全性为基调，减轻下一代的负担，并扩大针对社会弱势群体和青年的支援。国民力量党国会代表权性东表示，由于前任政权创造工作岗位政策失败、房地产政策失败，青年们对充满不确定性的未来深感不安。为了将绝望转换为希望，应向青年提供公正的机会。党政首先决定，若青年进修大企业求职项目，将支援300万韩元的发展准备金。为帮助青年免遭租房欺诈风险，党政决定新设预算，提供每月6万韩元的保证保险参保费支援。党政还决定上调残疾人雇佣奖励金，并向低收入残疾人每月支援5万韩元的交通费。为应对高物价，低收入人群能源消费券金额将上调50%，农畜水产品优惠券支付对象也从目前的590万人扩大到明年的两倍以上。党政还决定在明年度预算案中积极纳入水灾对策的有关预算。国民力量党政策委员会议长成一钟表示，在气候变化时代下，城市中心地带可能遭受严重损失，因此决定在明年度预算案中纳入大型雨水排水管道设计费。国民力量党还决定要求政府编排1200亿韩元预算，为25万名小工商户和个体户提供债务调整和停业支援。政府将根据党政协商会议的讨论结果，经由国务会议后，于9月2日向国会提交明年度预算案。