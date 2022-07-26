韩中举行建交30周年纪念仪式 尹锡悦和习近平致贺函

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国和中国建交30周年纪念仪式在首尔和北京同时举行。韩国总统尹锡悦强调，两国应秉持互相尊重和互惠互利的精神发展未来关系。纪念仪式在两国国歌演奏中拉开帷幕。首尔的活动由中国驻韩国大使馆主办，韩国外交部长官朴振作为主宾出席。朴振宣读尹锡悦的亲笔签名贺函。贺函指出，希望韩中两国基于相互尊重的精神，摸索崭新的合作方向，发展更成熟、更健康的关系。尹锡悦强调，两国应加强高级别交流，在包括供应链在内的经济安全、环境、气候变化等实质性合作领域取得具体成果。尹锡悦还呼吁中国为解决北韩核问题发挥建设性作用。尹锡悦表示，期待与中国国家主席习近平会面，不过并未提及具体地点。中国的纪念活动在北京钓鱼台国宾馆17号楼举行。17号楼是韩中建交签署仪式的举行场所。中国外交部部长王毅宣读习近平的贺函。习近平表示，中方高度重视两国关系发展，中韩应该是好邻居、好朋友、好伙伴。习近平未在贺函中直接提到北韩问题。在纪念仪式开始前，韩中两国专家向两国政府提交了共同准备了长达一年的联合报告。报告指出，韩半岛局势恶化、新冠疫情、气候变化、供应链不稳定是横亘在韩中关系间的挑战。报告提议，两国应推动战略沟通、构建供应链紧急合作渠道以加强未来合作。报告还指出，相互尊重和互惠互利精神对两国未来30年至关重要。