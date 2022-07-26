分析称韩应通过自贸协定或与他国联手应对美《通胀削减法案》

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韩国国际广播电台报道：韩国政府正考虑就仅为北美产电动汽车提供补贴的美国《通胀削减法案》向世贸组织提起诉讼。不过有意见认为，该方法不具备实效性，应寻找其他方案。美国《通胀削减法案》仅为在北美地区生产的电动汽车提供补贴，使得韩国企业受到冲击。政府目前正考虑向世贸组织提起诉讼。产业通商资源部长官李昌洋本月22日表示，韩方将积极考虑是否向世贸组织起诉。不过有意见认为，起诉不具备实效性。世贸组织上诉机构已停摆三年，解决纷争更是遥遥无期。分析指出，韩国应考虑利用韩美自贸协定来解决问题。韩方可强调《通胀削减法案》违反了自贸协定关于不得对美国产和外国产商品实施差别待遇的规定。除美国陪审员外，韩国和第三国陪审员也可参与纷争解决过程，这一点也比较有利。专家还指出，根据自贸协定，若美国不履行判决，必须对韩方蒙受的损失予以赔偿。还有意见指出，韩国可与德国、日本等其他因此次法案遭受冲击的国家共同展开应对，通过国际机构提出异议。更令人担忧的是，若这类本国优先主义的补贴发放方式在主要国家间扩散，将对以出口为主的韩国经济造成巨大打击。有意见提出，韩国也应扩大对国内企业的补贴。不过反对意见则认为，从长期来看，这种方法并无益处。