韩产业通商部长官考虑9月就《通胀削减法案》访美

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韩国国际广播电台报道：韩国产业通商资源部长官李昌洋考虑9月就《通胀削减法案》应对问题访问美国。李昌洋25日与汽车、车载电池业界有关人士举行恳谈会，讨论美国《芯片和科学法案》、《通胀削减法案》的应对方案。李昌洋表示，《芯片和科学法案》的护栏条款和《通胀削减法案》的电动汽车补贴支援条件等对国内企业构成负担，将细致评估有关法案是否违反国际贸易规范，并考虑同欧盟、德国等与韩国立场相似国家展开合作，共同进行应对。李昌洋还表示，产业部将组建由通商交涉本部长担任组长的民官应对小组，分别应对美国政府、国会和白宫。李昌洋指出，美国试图通过《芯片和科学法案》、《通胀削减法案》培育尖端产业，保护其本国产业。李昌洋表示，本月产业部新通商秩序战略室长将访问美国，下月通商交涉本部长安德根也将向美方转达韩方立场。在恳谈会前，产业部通商部长助理郑大振等官员召开记者见面会，说明了产业部的应对方案。郑大振表示，很难期待美国会立刻放宽在北美当地组装等条件，不过将争取在细节尚未出炉的车载电池原产地规定上最大可能地反映国内企业的意见。郑大振还指出，车载电池必须符合矿物产地的条件，而韩国对中国工厂的依赖度高、很难在短时间内做出改变，预计将经历相当艰难和痛苦的过程。企业若建立新工厂，将产生不小的费用，有必要在部门内部讨论政府能否分担部分费用。对于韩国会否通过世贸组织或自贸协定提起诉讼，郑大振表示，优先考虑对话解决问题，起诉是最后的手段。根据自贸协定，韩国无法同时通过世贸组织和自贸协定两个渠道起诉，正探讨对韩国最有利、有效的方案。