韩法院判处北韩和金正恩赔偿第二延坪海战参战官兵及遗属

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国法院判决北韩和北韩国务委员长金正恩向第二次延坪海战参战官兵及遗属各赔偿2000万韩元。首尔中央地方法院23日对第二次延坪海战牺牲上士韩祥国（音）遗孀和7名参战官兵针对北韩和金正恩提起的索赔诉讼作出判决，判定原告胜诉。法院判决北韩和金正恩分别向原告赔偿2000万韩元，并按照年5%的利率支付2002年6月29日至2022年1月25日的利息。法院表示，根据大韩民国《宪法》和国内法，北韩是反国家团体，属于《民事诉讼法》第52条规定的非法人社会团体，其当事人能力得到认定，国内法院具有对其非法行为的审判权。北韩方面并未回应案件审理，不过法院通过公告送达告知了起诉内容并进行了宣判。第二次延坪海战发生于2002年6月29日，当时北韩两艘警备艇侵犯西海北方界线（NLL）。在战斗过程中，少校尹英夏（音）、上士韩祥国（音）等6人牺牲、19人负伤。尽管此次原告胜诉，但预计很难获得北韩方面的赔偿。2020年7月，在韩国战争中遭北韩俘虏后被迫从事劳役的韩国军在脱北后也针对北韩提起了索赔诉讼。胜诉后，法院对南北经济文化合作财团发布了债权扣押及代收令，不过由于财团拒绝，原告未能获得赔偿。