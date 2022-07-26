韩成功实现人工石墨国产化 准备投入量产

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韩国国际广播电台报道：韩国产业通商资源部表示，第一次官张瑛真25日访问浦项化学庆北浦项工厂，视察核心产品供应链情况。浦项化学首次实现了人工石墨负极材料的国产化。浦项化学去年12月在浦项举行人工石墨负极材料生产工厂第一阶段竣工仪式并投入试运行。目前，该工厂正在准备量产，预计明年将正式竣工，年产量可达1.6万吨。人工石墨是车载电池负极材料的核心原材料，具备可使电动汽车电池寿命延长、充电速度加快的优点。不过此前国内缺乏人工石墨生产技术，全部依靠从日本、中国进口。人工石墨通过“原材料、零部件和设备合作模式”成功研发，截至本月总计投入100亿韩元的国家经费。原材料、零部件和设备合作模式以需求方和供应方展开合作为前提，提供技术开发、税收及金融、放宽限制等一揽子支援，以推动加强韩国原材料、零部件和设备核心战略产品的竞争力。LG能源解决方案是该模式的需求方，并共同对人工石墨负极材料性能进行了评估。产业部表示，实现国产化后，浦项化学可占据国内外相当一部分人工石墨市场。美国《通胀削减法案》获通过后，海外二次电池公司正推动供应链多元化，预计人工石墨出口将大幅增长。产业部将目前围绕日本和主力产业的供应链政策范围扩大至全球和未来尖端产业，正在制定包括尿素等广泛使用产品和原材料在内的供应链管理和支援方案。产业部还在探讨将100项原材料、零部件和设备核心战略技术的范围从原材料、存储芯片扩大至加工工艺、系统芯片，将原材料、零部件和设备领域的尖端研发占比从今年的9.3%提升至明年的20.7%。