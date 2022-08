Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道:韩国男团防弹少年团将举行助力釜山申办2030世博会的演唱会,与10万粉丝见面。据防弹少年团经纪公司Big Hit音乐的消息,防弹少年团将于10月15日在釜山机张郡日光特设舞台举办“BTS in BUSAN”演唱会。特设舞台设在韩国玻璃釜山工厂旧址,现场可容纳10万名观众。釜山港国际客运码头的户外停车场还将同步进行视频直播,可容纳约1万人。现场和视频直播演唱会均免费,观众可通过INTERPARK网站预约,具体预约时间有待公布。另外,在线粉丝社区Weverse、元宇宙平台ZEPETO将免费提供在线直播。这是防弹少年团自今年3月在首尔蚕室综合体育场主竞技场举行“BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL”演唱会后,时隔七个月再次在国内以完整体形式举行演唱会,也是组合首次在国内举行规模达10万人的单独演唱会。消息公布后,演出场地附近的住宿设施在短时间内被预约一空。防弹少年团7月19日在世博会宣传大使委任仪式上表示,除了助力釜山申办世博会,还将努力向全世界宣传韩国的自然风光和文化。